A sus 41 años, el siempre polémico Zlatan Ibrahimovic sigue dando que hablar en el mundo del fútbol. En esta ocasión, el atacante sueco no se convirtió en tendencia por alguna cuestión deportiva, sino por sus explosivas declaraciones contra los jugadores de la Selección Argentina por algunas actitudes que tuvieron durante el Mundial de Qatar 2022.

En diálogo con Radio France, el delantero del Milan disparó: "Messi es considerado el mejor de la historia y será recordado por ganar el Mundial de Qatar, pero estoy preocupado por los demás jugadores de la Selección argentina, porque no van a ganar nada más" .

Durante la entrevista, Zlatan lamentó que Kylian Mbappé no pudiera conseguir la Copa del Mundo, pese a haber convertido un triplete en la final ante la Albiceleste. “Lo siento por Mbappé, porque marcar cuatro goles en una final y no ganarla es muy triste. Pero ya ganó un Mundial y va a ganar otro”, expresó el ex Barcelona e Inter de Milán.