Pronóstico para el Valle: Las temperaturas dan un respiro a los productores

La madrugada del domingo se mostrará con temperaturas mínimas por encima de 0°C en la mayor parte de la región.

Alivio en las chacras

Alivio en las chacras, no hay pronóstico de heladas.

Después de una semana con temperaturas bajo cero, el pronóstico elaborado por la AIC y el INTA lleva calma para la noche del sábado y la madrugada del domingo. De acuerdo al informe, para la noche del sábado cielo despejado con vientos débiles del noreste-norte. Descenso de la presión atmosférica. Probabilidad de heladas débiles en toda la región. Para el domingo ascenso de la temperatura.

PRONÓSTICO PARA EL NORTE DEL ALTO VALLE (AÑELO, EL CHAÑAR, V. ALEGRE)

Cielo mayormente despejado.

Presión en descenso.

Vientos débiles del noreste.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

PRONÓSTICO PARA EL OESTE DE ALTO VALLE (SENILLOSA, PLOTTIER)

Cielo mayormente despejado.

Presión en descenso.

Vientos débiles del noreste.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

PRONÓSTICO PARA ALTO VALLE CENTRO (DE CONFLUENCIA A VALLE AZUL)

Cielo mayormente despejado.

Presión en descenso.

Vientos débiles del noreste.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

PRONÓSTICO PARA VALLE MEDIO (DE CHIMPAY A CO. JOSEFA)

Cielo mayormente despejado.

Presión en descenso.

Vientos débiles del norte.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

PRONÓSTICO PARA VALLE INFERIOR Y NORESTE (RÍO COLORADO, CONESA, GUARDIA MITRE)

Cielo mayormente despejado.

Presión en descenso.

Vientos débiles del norte.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

PRONÓSTICO PARA REGIÓN ATLÁNTICA (C. DE PATAGONES, VIEDMA, SA. GRANDE)

Cielo mayormente despejado.

Presión en descenso.

Vientos débiles del norte.

PROBABILIDAD DE HELADAS DÉBILES

Temperaturas mínimas probables: (-1) a 2ºC

