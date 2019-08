Tras la performance del equipo de la ex Combate, Tinelli aprovechó la ocasión para pedirles que se den un beso frente a las cámaras y hizo todo un show. Facu Mazzei, el partenaire de la participante, se ofreció a cantar "Me haces bien" de Jorge Drexler. "Un beso con música romántica,un beso que espera todo el país"., dijo el Cabezón para convencer a la flamante parejita.

"Hoy no, la semana que viene. Este chico es de muy bajo perfil, me lo estás espantando", señaló Vigna. Pero Tinelli no claudicó y logró su cmetido: "Un buen beso, no un piquito. Se encuentran donde estoy yo y usted se funde en la boca de Mati Napp".

