Fernando Burlando lanzó su candidatura a gobernador

“Voy a ser candidato a gobernador seguramente porque soy parte de un partido que no tiene nada que ver con todos los que desaprobaron las materias del 83 hasta hoy”, afirmó durante una entrevista en TN.

Al ratificar la decisión, apuntó contra las fuerzas que gobernaron desde la vuelta a la democracia: “La política desaprobó en materia salud, educación, seguridad... no aprobamos una sola materia”.

Fernando Burlando lanzó candidatura

Sobre el partido político que lanzó y con el que había anunciado su intención de presentarse a las PASO del 2023, indicó: “La intención fue generar un grupo donde se pueda incluir en la política a aquellos a los que se le cierra la puerta: el pueblo”. En ese sentido, cuestionó a los dirigentes que solo piensan en su patrimonio.

Durante la entrevista televisiva, Burlando también criticó a los sucesivos gobiernos bonaerenses y sostuvo que dejaron un "agujero negro".

“La Provincia es una de las más castigadas, hace mucho tiempo uno pensaba que la política era cosa ajena, de los demás, pero eso solo logró dejar pasar a gente que no tenía capacidades en lugares fundamentales para el pueblo argentino. Si no participamos, los dejamos hacer lo que deseen y que la política baje su nivel″, manifestó.

"Es un gran desafío, no lo veo imposible. Si veo quiénes han pasado, no me veo lejos de poder llegar”, sostuvo. Para finalizar, enumeró una suerte de plataforma electoral, con 10 puntos claves para abordar, entre los que destacó la pobreza, la educación, Justicia y seguridad.

“La queja y no participar es ser cómplice. Yo no quiero ser más cómplice. Hay que participar, esa es la idea nueva. Si nos quejamos nada más, nos quedamos a mitad de camino. Todos tenemos que participar y purificar la política que la han dañado tanto, la lastimaron en serio”, dijo Burlando en febrero, mientras preparaba la apelación de la condena a 15 años de prisión que recibieron tres de los ocho imputados por el homicidio de Báez Sosa.