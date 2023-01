El presidente Alberto Fernández aseguró este sábado que en el Gobierno "estamos comprometidos con la búsqueda de la igualdad" y señaló que "vamos a redoblar nuestros esfuerzos" para que "no haya más Nildas a las que lloremos como hoy (sábado)", en alusión al femicidio de Nilda Rosa González en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez, partido de Moreno.

"La violencia machista hiere a toda nuestra sociedad. Estamos comprometidos con la búsqueda de la igualdad y vamos a redoblar nuestros esfuerzos para que no haya más Nildas a las que lloremos como hoy (sábado)", escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter.

"Y que se haga justicia por su muerte", pidió el Presidente al finalizar su posteo, en el que replicó un hilo publicado en la misma red social por la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, sobre el femicidio de Nilda Rosa González, de 29 años.

En su publicación, la ministra expresó que: "No aparecemos muertas, ¡nos matan! El femicidio de Nilda nos llena de rabia y nos moviliza" y agregó "abrazo con todas mis fuerzas a su familia y a toda la comunidad de Moreno. No es una noticia más, porque la violencia machista no es un hecho aislado".

Asimismo, sostuvo que "no voy a parar de trabajar para que este machismo salvaje se termine!" y agregó: "Estoy segura, en la Argentina que todos y todas queremos, no hay lugar para violencias de ningún tipo".

"Por eso vuelvo a llamar la acción colectiva, a todos y a todas: frenemos los femicidios", manifestó Mazzina y finalizó su posteo con la frase: "¡Ni Una Menos!".

Cómo fue el femicidio de Nilda González

Un albañil de 36 años denunció el secuestro extorsivo de su esposa, por la que pedían 100.000 dólares de rescate, pero luego confesó que la había asesinado, descuartizado y arrojado en varias partes en un campo del partido bonaerense de Moreno.

Según el hombre, los captores le enviaron mensajes de WhatsApp desde el celular de ella en los que le exigieron la entrega de 100.000 dólares para liberarla, en caso contrario la iban a matar y vender sus órganos.

El acusado le contó a la Policía que el jueves por la noche estaba junto a su esposa y sus chicos terminando la cena para luego irse a dormir. Sin embargo, ambos comenzaron a discutir sobre una presunta "infidelidad" en la relación.

El matrimonio continuó con la discusión hasta entrada la madrugada cuando, según dijo Sanabria Báez, tomó un cuchillo y la mató de varias puñaladas para luego descuartizarla.

De esta manera, personal de la DDI realizó un rastrillaje por la zona hasta que halló el torso, la cabeza y la zona de la pelvis dentro de una mochila, en un predio ubicado en la avenida San Fernando del barrio El Quijote de Cuartel V, entre el límite de Moreno y José C. Paz.