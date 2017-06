Ex goleador de la categoría y 9 de un equipo protagonista de los últimos años, como Unión Aconquija, vino al sur con ilusión. El mal andar colectivo del Albinegro y la lesión en el hombro en la Copa Argentina lo sacaron de órbita y el gran momento de Daniel Opazo lo relegaron.

Ante Antoniana en La Visera, masticó bronca en el banco, pero el sábado tendrá su chance. “Lo veo como una linda oportunidad, porque no fue fácil este tiempo para mí, pero me he entrenado duro. Lo importante es estar tranquilo y preparado”, respondió, en compañía de la familia, en Fernández Oro.

Su andar deportivo por el norte lo lleva a conocer muy bien a Gimnasia y Tiro, a quien enfrentó cuatro veces el año pasado. “La base se mantiene y los conozco. Son ordenados, pero no es un equipo que te lleve por delante. Han sacado provecho de su orden, un poco como nosotros”, analizó en la previa.

Ilusionado con el momento del equipo, es otro de los que cree que el ascenso está para cualquiera. “Los equipos con más chapa son Gimnasia y Cipo. Nosotros venimos en alza desde la serie ante Las Parejas, el equipo creció”, aseguró.

Del partido

A la hora de imaginar el trámite, Farías es consciente de que el cruce tendrá un gran marco acá y en la revancha.

“Imaginar que se puede golear podría hacernos equivocar. Acá hay que ganar, después la obligación es del rival y Cipolletti está maduro como para plantarse en Salta”, opinó el delantero.

Con el optimismo de un nueve de área, confió: “Veo al equipo preparado para llevarse un buen resultado”.

Por internet

La revancha se verá a la distancia

El partido del sábado será televisado por Salta Deportes a través de los canales de aire y sistema de cable de toda la provincia norteña. El resto podrá seguirlo en Internet.

Hay dos caminos: bajarse la app de Salta Deportes al celular o seguir el canal de Youtube “Salta fútbol”.

“El Mono y Mati Carrera me encantan”

Es poco frecuente que un delantero de “afuera” elogie las cualidades de un colega de inferiores. Sin embargo, Lucas Farías sabe que le tocó una complicada con Daniel Opazo.

“Que el Mono la está rompiendo lo sabemos todos, lo sé yo también por supuesto, lo sabe el técnico. Cuando llegué dije que él y Mati Carrera son los dos chicos que pueden llegar al lugar que se lo propongan, depende de ellos”, dijo mientras daba su parecer respecto al potencial del plantel.

Lo que sí lo sorprendió del goleador fue su rápida adaptación. “Le costó poco, ganó mucho roce en los partidos y convirtió, seguro que eso lo ayudó. Además al ser un jugador con tanta entrega, hace un gran trabajo”, elogió rápidamente.

A Carrera no le ha tocado con tanta frecuencia mostrarse en el primero equipo, pero por condiciones el delantero no lo quita la vista de encima a su día a día. “Depende de ellos hasta donde quieran llegar, pero son dos chicos que trabajan mucho y que tienen personalidad”, tiró flores a sus jóvenes compañeros de trabajo.