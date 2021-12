El que sí habló fue Alejandro Fantino, quien contó con lujo de detalles las condiciones que le puso La China Suárez para grabar la charla. "Algunas puertas no se abrieron porque ella no tenía ganas. Me cerró algunas puertas cuando quise entrar al caso en sí. Ahí me dijo que las explicaciones se las debía sólo a los hijos y no iba a hablar del hecho. Y no puedo violentar una puerta si ella la cierra" , le contó el periodista a Karina Mazzocco, para su programa de América TV.

La declaración más picante de Fantino llegó cuando, sin pelos en la lengua, reveló el bascktage de la nota, "voy a revelar algo: yo tuve un off con ella. Mientras ustedes estaban al aire, yo charlaba con ella y dos personas más de su equipo. Ese off no lo rompo ni bajo ni por un pedido de un juez federal. Ese off no me permitió preguntar algunas cosas después. Me contó un montón de cosas que quedan entre ella y yo. No lo llevé a la entrevista".

Después de la confesión de Fantino, queda más que claro que lo mejor de la entrevista con la China Suárez no salió al aire y que por eso fue, lisa y llanamente decepcionante para el público que siguió minuto a minuto lo que sucedía con el Wandagate.