¡Niñas, niños y adolescentes en el mar por primera vez! ️ . Hoy pasamos un día maravilloso junto a los chicos y jóvenes que llegaron de Salta, San Juan y distintos barrios de La Plata, provincia de Buenos Aires. Vinieron a Chapadmalal a disfrutar de unas vacaciones y conocer el mar; una experiencia que seguramente no olvidarán. Fue muy emocionante verlos disfrutar del mar y la felicidad de compartir con amigos un momento de alegría, juegos y diversión. Creo que es muy importante que ellos puedan llevarse de esta experiencia, la convicción de que vale la pena soñar y que pueden cumplir muchos de esos sueños. Gracias al trabajo conjunto de diversas áreas gubernamentales hicimos posible esta experiencia. Los gobiernos provinciales facilitaron el traslado desde los pueblos de origen a Buenos Aires, los trenes cedidos por @trenesargentinosop y el @ministeriodetransporte, el @turdepar que los aloja en las residencias de Chapadmalal y brinda las comidas y actividades recreativas. Agradezco el importantísimo rol de articulador del Consejo Federal de Políticas Sociales con @vtolosapaz y a los ministerios @educacion.ar y @culturanacionar. Y gracias a la @camaradeljuguete que regaló los juegos de playa.