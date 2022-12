Explotó el acuario más grande del mundo y destruyó un hotel de Berlín

De acuerdo a la información difundida por medios locales, el estallido se produjo cerca de las 5. La explosión fue tan fuerte que los sismógrafos instalados en la zona captaron el enorme estruendo. La fuga de agua posterior llegó hasta el tercer piso del complejo y destrozó todas las puertas y ventanas a su paso.

Acuario hotel Berlín

Los 1.500 peces del acuario murieron, informó un vocero de Union Investment, que administra el fondo inmobiliario que posee la propiedad. Por el momento, se estaban realizando trabajos para rescatar a los peces de varios tanques más pequeños que estaban cerca del AquaDom y que no fueron dañados pero que sufrieron cortes de energía en el edificio, señaló.

Un portavoz de la brigada de bomberos comentó a Reuters que aún no estaba claro qué había causado la explosión del acuario AquaDom.

Por su parte, la alcaldesa de Berlín, Franziska Giffey, reflexionó que fue una suerte que el accidente ocurriera por la mañana cuando casi no había nadie en las inmediaciones. "Si esto no hubiera sucedido a las 5:45 a.m. sino solo una hora más tarde, entonces probablemente hubiéramos tenido una terrible pérdida humana para informar", comentó Giffey a la emisora RBB.

acuario explosión Berlín

Dos personas, incluido un empleado del hotel, resultaron heridas por astillas de vidrio, y los servicios de emergencia pidieron a unos 450 huéspedes del hotel que empaquetaran sus pertenencias y se fueran porque podría haber daños estructurales.

Bajo ese contexto, se enviaron autobuses para proporcionar refugio a los huéspedes del hotel, dijo la policía, ya que las temperaturas exteriores en Berlín rondaban los -7 grados centígrados por la mañana.