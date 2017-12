"Estoy triste, son las cosas del fútbol"

A seis meses de cumplirse su segundo contrato como entrenador principal de la institución, la dirigencia no opuso resistencia y la banca del plantel quedó como un recuerdo del campeonato pasado.

En el vestuario local de La Visera todos entendieron que el pasaje del Deportivo Roca en la última fecha, a dos minutos de concluir el partido ante Villa Mitre en Bahía Blanca, había sido un golpe de nocaut para el ciclo del Ruso al frente del plantel.

¿Qué te reprochás en materia deportiva?

Son cosas del fútbol. No quiero que nada suene a excusa, pero no ligamos nada. Nos costó de local, es cierto, pero de visitante siempre dejamos buenas impresiones. Merecimos mucho más de lo que sumamos, no le doy demasiadas vueltas.

¿Incidió que el clasificado haya sido Roca?

Para nada. Yo no me puedo poner a ver a los demás. Ninguno de nosotros imaginó llegar a la última fecha en esas circunstancias. Dar un paso al costado era algo que me planteaba si no clasificábamos, porque era el objetivo.

¿Esperaste individualmente más de alguien en particular?

Soy una agradecido a los jugadores. Algunos no arrancaron bien y levantaron, otros tuvieron el proceso a la inversa, pero siempre fuimos protagonistas. Yo no les puedo reprochar nada y jugaron los que creíamos que acumulaban los mayores méritos. No hay cosas raras.

¿Te sentiste respetado desde todos los sectores?

Yo en la calle me manejo como toda la vida. Con la gente está todo igual. El periodismo hace su juego: cuando ganás en Cipolletti, no pasa nada; y cuando perdés, está todo mal. Ahora está todo mal y es normal. Yo lo que siento es tristeza por no haber clasificado, nada más.

¿Es una frustración desde lo profesional este paso?

No cumplimos el objetivo. Pero el ciclo tuvo momentos hermosos. La última campaña de los playoffs, el partido con San Lorenzo. El club puso en cancha en una semi por el ascenso a tres chicos sub-20 de las inferiores como Ezequiel Ávila, Gustavo Del Prete y Daniel Opazo. El Monito fue una apuesta nuestra, por eso digo que no es que está todo mal.

¿Ahora, con la experiencia, estarías dispuesto a dirigir en otro club?

Rápidamente diría que sí, aunque no es algo que piense en este momento. Pero también me conozco y los que me conocen saben que salir de Cipolletti me cuesta muchísimo. Vivir acá no lo cambio tan fácil.

En lo personal, ¿tenías fuerzas para afrontar la reválida?

Era una decisión tomada. Teníamos que clasificar y no lo hicimos. Al club, a los jugadores y a los dirigentes les deseo lo mejor.

Buscan un DT para terminar la campaña

Guillermo San Pedro, presidente de la subcomisión de fútbol del Club Cipolletti, confirmó la renuncia del cuerpo técnico encabezado por Henry Homann y adelantó que no hay nombres concretos para el reemplazo.

“Tenemos apenas un par de semanas para encontrar reemplazante. Ofrecimientos hay a montones, pero queremos analizarlo”, puso el freno el dirigente, y adelantó: “La única verdad es que vamos a jugar por el descenso. La realidad que nos toca es durísima, pero le vamos a poner el pecho”.

A futuro, lo concreto por parte del grupo de trabajo es que la persona que acepte el trabajo en el Club Cipolletti deberá estar dispuesta a firmar contrato por los próximos seis meses.

“La búsqueda está planteada desde enero a junio, no podemos prometer más porque ni siquiera sabemos cuál será el formato de la próxima temporada”, cerró San Pedro, consciente de los días complejos que se le vienen por delante a la institución.

El ídolo de Cipo terminó su segundo ciclo como director técnico en el club y no ocultó su desilusión.

El 3 de enero vuelve el plantel

El plantel de jugadores del Club Cipolletti fue licenciado el domingo, después de la victoria ante Sansinena como local por 3 a 0.

Todo el grupo deberá presentarse a trabajar el miércoles 3 de enero, tras pasar las fiestas de fin de año en familia y a la espera de la llegada del nuevo cuerpo técnico. No sólo Henry Homann ha dejado de trabajar en el club, la renuncia también involucra al ayudante de campo Germán Alecha y al preparador físico Cristian Bravo. El propio Homann confirmó ayer, en diálogo con LM Cipolletti, su predisposición para juntarse con el sucesor, a fin de entregarle todo el material estadístico recogido a lo largo de su ciclo en la institución. “Me gustaría mucho reunirme con el nuevo técnico. Desde mi lugar, estoy dispuesto a brindarle toda la información para que a Cipo le vaya bien. Es lo que más queremos: que el club siga avanzando”, cerró el ex DT albinegro.