Estará preso hasta el 2061 por matar al novio de su ex

El 29 de octubre del año pasado, la joven fue víctima y testigo clave de la muerte de una puñalada de Patricio Escudero, asesinado por su ex pareja y padre de uno de sus hijos, Juan Ernesto Calello. El hecho ocurrió en una toma de la vecina ciudad de Neuquén.

El único objetivo que persiguió el homicida fue hacer sufrir a su ex pareja, pero con esa puñalada destruyó a la familia de Escudero, a Daiana y sus hijos, e incluso, a su propia familia.

Tras el homicidio, la Justicia neuquina dictaminó que el joven de 24 años condenado a cadena perpetua no tendrá beneficios: estará preso hasta el 2061.

Así lo resolvió la jueza de ejecución penal, Raquel Gass, en una audiencia realizada el viernes tras aplicar la Ley 27.375, promulgada en julio.

“A mí me dolía ir a juicio, me costaba, más con mis dos hijos”, afirmó Daiana a LM Cipolletti, luego de conocer el fallo ejemplar que condenó a Calello a 44 años de prisión efectiva.

Asimismo, la mujer relató que con todo lo que ocurrió se tuvo que ir de Neuquén porque la amenazaban y tenía miedo.

“Calello la amenazó desde la cárcel y cuando eso se denunció, la amenazaron familiares allegados a él, su vida se tornó muy difícil”, explicó en este sentido el abogado querellante, Nahuel Urra.

“Esta noticia me vino bien (por el fallo). Tenía miedo de que saliera, ahora estoy más aliviada”, indicó Daiana.

La mujer no dejó de destacar el importante apoyo que recibió desde organizaciones como la Asociación de Lucha Contra la Impunidad (ALCI) y sus abogados.

Respecto de sus hijos, uno de ellos en común con Calello, agregó: “Los nenes están mejor ahora que cambiamos de ambiente. No me preguntan por él”.

Por otra parte, Gustavo Lucero, otro de sus abogados, indicó que la mujer se unió mucho a la familia de Escudero.

“Mantenemos un contacto diario con su familia”, reveló Daiana.

Un caso bisagra

“Este fue un caso donde la Justicia le dio la importancia que merecía al caso”, apuntó Urra y señaló que Daiana venía de que Calello violara tres restricciones de acercamiento.

Esperanzada por las implicancias de la aplicación de la nueva ley, Mari Mella, representante de ALCI, destacó: “Fue impresionante la noticia. Este fallo sienta un precedente y es por esto que seguiremos luchando”.

“Esta noticia me vino bien (por el fallo). Tenía miedo de que saliera, ahora estoy más aliviada. Los nenes están mejor ahora que cambiamos de ambiente. No me preguntan por él”. Daiana. Ex pareja del asesino y novia de la víctima del crimen

“Si te veo con otro chabón, lo mato”

Antes a cometer el crimen y tras violar tres restricciones de acercamiento, Juan Calello le advirtió a Daiana: “Si no sos mía, no sos de nadie”. Y cumplió con su amenaza. Eran cerca de las 3, cuando el horror se desató en la vivienda de la toma 2 de Mayo. Patricio Escudero salió a cerrar una reja, a 2 metros de la puerta de la casa de Daiana, cuando Calello lo interceptó y le asestó una puñalada. “Pato era buena persona, ese día vino a mi casa por primera vez, nos conocíamos hace un mes”, afirmó Daiana el 3 de abril, en la primera jornada de juicio. “Escuché que patearon la reja y ahí veo a Calello que entra con un cuchillo en la mano y Pato que queda contra un rincón”, recordó. “Fui a buscar un cuchillo para defenderme. Salí a buscar a Calello y lo vi subirse a un auto”, agregó. Al regresar encontró a Patricio herido, en el umbral de la puerta, donde murió.