Wanda Nara rompió el silencio y habló sobre su salud

En horas de la madrugada de Estambul, contó sobre los primeros instantes en que los médicos le hablaron de su diagnóstico tras los análisis de sangre: “Fue un shock. Lo primero que me dijeron es: ‘No te podés subir a un avión’. Y no se sabía por cuánto tiempo. La verdad que fue un shock para toda la familia, porque justo el club le había mandado a Mauro un avión para que hiciéramos la mudanza y nos podamos ir. Y fue todo muy de golpe”.

Sobre su estado de salud explicó: “Yo la verdad es que dudo mucho sobre hablar o no del tema. Me encantaría poder hablarlo libremente, pero a veces la gente te juzga. Piensa que si lo hablás no es real o no es tan serio".

Wanda Nara Mauro Icardi Estambul Wanda estaba por viajar a Estambul cuando le dieron el diagnóstico.

Luego confesó: "Prefiero guardármelo. Obviamente, mi gente y mis amigos saben lo que pasa y están. Y creo que cuando esté un poquito más fuerte o sienta que lo pueda contar, lo voy a salir a decir. Me hubiera gustado que todo fuera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto”.

En ese sentido, la empresaria se encargó de descartar la posibilidad de llevar a la Justicia a quienes hayan difundido su diagnóstico sin su consentimiento.

"Trabajo en este ambiente desde muy chiquita y la letra que no nos gusta es esa. Puede pasar que haya cosas que uno no quiera que salgan", dijo y aseguró: "No tengo nada para decirle a quién filtró la información”.

De todas formas, manifestó: “Obviamente me sacudió, por que en un momento en el que yo todavía no entendía lo que tenía o no sabía qué era, tuve que salir a dar explicaciones".

Finalmente, Wanda explicó cómo vivió su diagnóstico en relación a sus seres queridos. “A mí me pasa que siento que soy la fuerte de la familia”, explicó. Y dejó en claro que ella es la que contiene a su hermana Zaira, a su mamá Nora, a su esposo y a sus cinco hijos.