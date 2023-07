Tini Stoessel, entre lágrimas y en shock por un mensaje de Alejandro Sanz

“Te quería mandar un beso enorme, decirte que he escuchado la versión que has hecho de ‘Corazón partío’ y nunca mejor dicho, me has partido el corazón. Qué forma tan diferente, tan única, tan personal, de hacerlo. Te quiero mucho, te lo agradezco además, ese homenaje para mí significa mucho. Disfruta de tu gente, disfruta de tu público, disfruta de este que también es tu país. Te quiero mucho”, expresó Sanz a través de un video que se reprodujo en las pantallas.