Quién es Guillermo Freire, el hombre con el que Emilia Attias apostó nuevamente al amor y la familia

El mundo del espectáculo se vio sacudido en las últimas horas por una noticia que nadie esperaba: Emilia Attias (38) está embarazada, a poco menos de un año de haber oficializado su separación del Turco Naim (59), con quien compartió más de una década de relación.

El rumor no tardó en correr y rápidamente puso en el foco a Guillermo Freire , el empresario con quien la actriz escribe un nuevo capítulo de amor en su vida personal. Freire, de perfil mucho más bajo que la modelo, pero con una trayectoria destacada en el mundo empresarial, es economista de profesión y tiene una edad similar a la de Attias.

Además, es hermano de Andy Freire, exministro de Modernización, Innovación y Tecnología de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Formado en la Universidad Torcuato Di Tella, Guillermo supo ocupar cargos de peso en compañías de renombre internacional como Arcor y Johnson & Johnson, lo que lo convirtió en un referente dentro del ámbito corporativo.

attias

El anuncio que revolucionó al entorno

La primera en lanzar la noticia fue Luis Ventura, quien deslizó la posibilidad de que la exprotagonista de Casi Ángeles estuviera esperando un hijo. Sin embargo, lo que parecía un simple rumor tomó fuerza cuando desde el círculo íntimo de Freire se confirmó la noticia. El propio empresario habría compartido con sus allegados el estado de la relación y la llegada de un bebé en camino, lo que en cuestión de horas terminó por viralizarse en redes y medios.

El vínculo entre Attias y Freire habría comenzado poco tiempo después de la ruptura con Naím. Incluso, versiones indican que el Turco habría descubierto a su entonces pareja en una actitud cariñosa con Guillermo durante un evento en el Hipódromo de Palermo, donde ambos habrían sido vistos bailando muy juntos. Ese episodio habría marcado un punto de quiebre en la historia sentimental que la actriz mantenía con el humorista.

Emilia Attias.jpg Emilia Attias y Guillermo Freire

Las palabras de Emilia Attias

Más allá de las especulaciones, lo cierto es que Emilia ya había hablado públicamente de la posibilidad de agrandar la familia. En una entrevista reciente, la actriz confesó: “Para pensar en tener un hijo, me gustaría que la relación esté en ese estadío. Siento que ya soy mamá y soy muy feliz con mi hija, pero no me cierro a esa posibilidad, no sé qué puede pasar en el futuro”. Hoy, esa declaración cobra un nuevo sentido y refuerza la idea de que la actriz y Guillermo Freire estarían atravesando una etapa plena y de consolidación.