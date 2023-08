Por qué Yanina Latorre no pasó la noche de su aniversario con su marido

“ Hoy es mi aniversario de casada. Y lo blanqueo yo, lo tengo bloqueado de WhatsApp desde hace dos días que no nos dirigimos la palabra. Se pone pesado. Hace dos días no hablamos. Hoy lo único que le dije es si se podía apurar en el baño que tenía que bañarme” , comentó sin rodeos.

YANINA LATORRE.mp4 En su rol de conductora de LAM, Yanina Latorre explicó por qué bloqueó a su marido en WhatsApp.

“ Lo peor es que no sé por qué lo bloqueé”, admitió luego entre risas, dejando entrever que el motivo de la pelea no fue demasiado relevante.

“ Hoy no le avise que no volvía. Cuando vea que no vuelvo se va armar, porque Diego es re tóxico. En el momento de la pelea él me empieza a mandar audios. Pero hay un problema. Yo empiezo a mandar audios y te respondo, pero después me vuelvo loca y digo ‘¡ahhhhhhh!’ y digo ‘esto no es sano’, entonces lo bloqueo”, explicó.

Cuando una de las panelistas le preguntó si la situación implicaba un distanciamiento, ella respondió: “No estoy en crisis. Sólo lo bloqueo para no pelear. Él cada tanto me manda un mensaje de texto y me dice ‘¿me podés desbloquear’’. Además se imagina cosas. Porque les cuento que yo hace 30 años tengo un amante. Entonces vivo hace años con ese amante”.

En ese momento, Diego hizo un llamado al canal y salió al aire y para enfatizar que “no soy celoso ni tóxico” y que a las mujeres “nada les viene bien”, porque “si les escribimos somos pesados”, y si no “no somos atentos”. Queda claro que al lado de la escandalosa crisis pública que atravesaron Yanina y Diego Latorre hace unos años, ésta es sólo una diferencia pasajera.