Mauro Icardi tiene prohibido salir de Turquía: los motivos

El futbolista Mauro Icardi tiene nuevos obstáculos para viajar a Argentina y re vincularse con sus hijas . El delantero del Galatasaray fue incorporado al registro de deudores alimentarios , debido a la falta de pago de la manutención , lo que impone una restricción para abandonar Turquía .

Icardi reside actualmente en Estambul, Turquía junto a la actriz Eugenia “China” Suárez, que mantienen una relación sentimental. Las hijas Francisca e Isabella se encuentran en Argentina , bajo el cuidado de su madre, Wanda Nara .

La incorporación del futbolista al registro de deudores alimentarios complicó la relación con sus hijas, ya que esto dificultaría la re vinculación solicitada por sus abogadas . Las representantes legales de Icardi requirieron un reencuentro en un lugar central , aunque esta situación se verá complicada por esta restricción.

La especialista en Derecho Internacional, Carla Junqueira explicó en declaraciones a DDM de América que la decisión final quedará en manos del juez, quién deberá considerar la situación y los testimonios de Francesca e Isabella.

“Con respecto a este caso no tengo acceso al expediente para saber cuál es la situación, pero las chicas ahora están en Argentina y cada vez más adaptadas acá. Va a depender del juez, si considera que no están adaptadas a este país” indicó Junqueira.

La letrada destacó que el mejor resultado siempre es el acuerdo, además recordó que el Convenio de La Haya busca evitar los conflictos de jurisdicción. Por esta razón se busca llegar al mejor acuerdo que le sirva tanto a Icardi, a Nara pero sobre todo a las niñas, Isabella y Francesca.

“El racional lógico detrás del convenio no es el derecho de familia, sino un acuerdo de cooperación judicial internacional por el cual tienen que intervenir las jurisdicciones originales” agregó la abogada.

En este caso puntual, la jurisdicción es argentina, debido a la intervención del Ministerio Público Tutelar y el proceso de tenencia que se tramita en la Justicia local.

El nuevo hogar de Icardi y La China en Turquía

Tal como se venía anticipando en el ambiente del espectáculo, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez finalmente se instalaron en su nueva residencia en Turquía. El cambio de hogar se concretó en pleno movimiento de agendas: entre los entrenamientos del delantero del Galatasaray, los viajes de los hijos de la actriz y algunas salidas compartidas.

Así, la pareja selló el inicio de una etapa de convivencia en el exclusivo barrio de Beikta. Apenas unas horas después de instalarse, ambos lograron generar revuelo en las redes sociales, donde los seguidores no tardaron en comentar tanto la mudanza como los primeros looks que la actriz dejó ver desde su nuevo hogar.

La mudanza quedó registrada en el terreno que más manejan: sus redes sociales. Allí, Icardi publicó primero una foto en el campo de entrenamiento, pero rápidamente giró el foco hacia lo personal con una postal íntima: retrató a la China descansando bajo el sol del verano europeo.