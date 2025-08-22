Emilia Attias blanqueó su nuevo romance y le cortó el rostro a Nicolás Vázquez

La actriz estuvo cómo invitada en Otro Día Perdido y habló acerca de los deseos de los fans de Casi Ángeles de que forme pareja con el actor.

En esta nueva etapa de su vida, la actriz Emilia Attías es foco de interés para muchos fans, que están atentos a cualquier posible romance. Invitada al programa de Mario Pergolini , Otro día perdido por la pantalla de El Trece, la ex Casi Ángeles reveló cuál es en la actualidad su situación sentimental, y enfrentó los rumores de romance con Nico Vázquez , su excompañero de trabajo en la mencionada ficción de Cris Morena.

No es que se sospeche que hubo algo entre ellos, sino que sus seguidores, los que la siguen fielmente desde su etapa en la tira juvenil, querrían que pasara. La “shippean” con el actor, aprovechando que ambos han terminado con sus parejas de muchos años y además, porque interpretaron a una de las relaciones principales de la producción de Cris Morena que fue todo un éxito en su momento.

Pergolini le informó lo que circula por las redes sociales: un deseo de sus admiradores, que juntan a sus dos actores favoritos. Incluso Laila Roth comparó ese anhelo con el que tiene ella de que Shakira y Alejandro Sanz sean pareja.

emilia-attias-portada.jpg

“Hace un par de días, cuando dijimos que ibas a venir, en Twitter empezó a circular un deseo de un montón de gente que veía en Nico y vos una pareja en la ficción. Entonces están todos contentos como diciendo, ¡Están los dos solos! Es ahora”, le contó el conductor. La respuesta de su invitada no se hizo esperar.

La reacción de Emilia Attias ante la fantasía de sus seguidores con Nico Vázquez

La respuesta de Emilia Attias fue contundente, negando toda posibilidad de una relación con Nico Vázquez y dando dos razones fundamentales. “Les voy a decir: yo no estoy sola. Le mando un beso a mi novio Guille”, dijo, por un lado (confirmando que está en pareja nuevamente), y agregó, para quienes tenían ese sueño: “Sorry, chicos, estrólense. Estrolen el sueño”.

Y por otra parte, agregó: “Somos muy amigos con Nico, chicos. No va a pasar. Es como un hermano y yo soy como una hermana”, contestó, derribando una vez más la voluntad de sus fans de que se concrete la relación de sus sueños.

Embed - LA GENTE LO PIDE Y EMILIA ATTIAS RESPONDIÓ: ¿QUÉ PASA CON NICO VÁZQUEZ?

Tras dar por tierra con las especulaciones de las redes de que tenga un romance con Nicolás Vázquez, la actriz dio algunas definiciones firmes: “¿Darse un par de besos es ‘estar’”, le consultó Pergolini. Y ella no dudó: “Si, obvio”. Pero aclaró: “Hay ‘grados’ de estar”.

Luego hablaron de la infidelidad. “Si después vas y decís la verdad, te cambia todo”, aseguró, aunque hablaban solamente de que su pareja le hubiera dado un beso a otra persona. “Tengo bastante tolerancia a esas cosas”, confesó. Y añadió: “Puedo pedir perdón”.

Recordemos que el "shippeo" de los fans surge luego de las participaciones de Emilia Attias y Nico Vázquez en las primeras dos temporadas de Casi Ángeles, la novela juvenil de Cris Morena que se emitió entre los años 2007 y 2010. En ese entonces, ella encarnaba a Ángeles Inchausti y él a Nico Bauer y ambos eran la pareja principal de la ficción que fue todo un éxito en las tardes de Telefe.