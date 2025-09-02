María Becerra se suma a "La Voz": a qué famoso cantante acompañará

La “nena de Argentina” debutará como co-coach del reality más famoso del mundo y compartirá silla con una estrella internacional.

El reality La Voz es un éxito en cualquier parte del mundo. La versión Argentina que conduce Nicolás Occhiato atraviesa la etapa de los “Rounds”, una instancia que es una novedad en la quinta edición del certamen en nuestro país.

En etapas como las “Batallas” o los “Knockouts” los coaches originales reciben la ayuda de otros cantantes para coachear a los participantes y hacer que se luzcan más en sus presentaciones. Tal es el caso de Dillom, Yami Safdie, Valeria Lynch, La Joaquín, Cazzu, Emanuel Horvilleur, Zoé Gotusso y el Chaqueño Palavecino que participaron en la versión argentina.

Ahora sonó el nombre de María Becerra , sin embargo, no lo hará en La Voz Argentina. La “Nena de argentina” se prepara para desembarcar en el reality español y acompañar a Sebastián Yatra.

Yatra.jpg Sebastián Yatra

La nueva edición del programa contará con la conducción de Eva González y el jurado estará conformado por Pablo López, Malú, Mila y Sebastián Yatra. Aunque el reality no salió al aire, trascendió que la cantante de Quilmes será cocoach del ex de Tini Stoessel en la etapa de Batallas. A María Becerra también se le suman Chiara Oliver, Carla Morrison y Joaquín.

La artista vive uno de sus mejores presentes en el ambiente de la música. A su participación en La Voz de España, la cantante agotó en pocas horas el show del 12 de diciembre en River y sigue a la venta las entradas para su show del 13 de diciembre.

El show promete ser un espectáculo singular, ya que será el primer concierto en formato 360°realizado en el emblemático estadio de River Plate, que tiene una capacidad para 85 mil espectadores. La expectativa es enorme y los seguidores de Becerra se preparan para una experiencia única.

El deseo de María Becerra

María Becerra volvió a abrir su corazón y habló sobre sus anhelos en una entrevista en el programa Nadie Dice Nada de Luzu TV. Entre ellos, sorprendió al destacar su deseo de regresar a Río Negro, específicamente a Choele Choel, localidad que dijo extrañar mucho.

La artista contó que sueña con tener un refugio de animales y una fundación para madres solteras. También incluyó planes que revelan su amor por recorrer el país: volver a las Cataratas del Iguazú, que definió como “el viaje más mágico” de su vida, y conocer el Cerro de los Siete Colores.

“Extraño mucho ir a Río Negro”, afirmó la cantante, reafirmando el vínculo afectivo con nuestra provincia, lugar que fue cuna de parte de su familia.

La lista de sueños de María Becerra que incluyen a Río Negro

En enero del 2024, a través de la fan page Reconstruyendo la historia de Luis Beltrán, María Becerra reveló la conexión que tiene con Río Negro y con Neuquén. Es que según contó la joven cantante, su padre fue nacido y criado en esa localidad, y tras estudiar cardiología, tuvo la intención de regresar al Valle Medio, pero por cosas del destino, terminó formando su familia en Buenos Aires, para terminar instalándose en Quilmes.

El papá de María se llama Pedro y es uno de los 10 hijos del matrimonio de Jacobo Becerra, quien era oriundo de Rio Negro y Estelina del Carmen Gómez, que había nacido en la provincia de Neuquén.

Juntos se instalaron en Luis Beltrán para luego mudarse a Choele Choel, y tal como relató la artista de renombre internacional, su vida fue muy dura, ya que tuvieron que pasar por muchas necesidades. Sin embargo, lo peor llegó cuando Pedro cumplió 16 años y su padre murió, por un problema del corazón. Precisamente, esa situación sería la que lo llevaría a querer formarse como cardiólogo, previo a recibirse como enfermero en Buenos Aires.