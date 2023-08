La increíble tarea que hace todas las semanas Mirtha con el hijo menor de Juana Viale

A pesar de la fama con la que cuentan, Juana Viale y Mirtha Legrand no suelen ventilar muchos detalles de su vida privada en familia. A pesar de la trayectoria con la que cuenta cada una en la televisión, no son de exponerse con cuestiones familiares y prefieren mantener un bajo perfil en ese sentido.

Sin embargo, la hija de Marcela Tinayre se animó a hablar a corazón abierto, en diálogo con Dente Gebel en su estudio en Los Ángeles. “Me siento libre, liviana, satisfecha, feliz de mi vida, mis hijos están más grandes, se comparte distinto, en lo laboral también siento que me he realizado en muchas cosas, me siento contenta, he hecho un camino, me siento con mucha confianza en mí misma”, comenzó relatando la actriz.

2.JPG

Por otro lado, se refirió a que prefiere mantener su vida lejos de las cámaras, ya que los medios la posicionan en un lugar que no es así. "Mi abuela construyó su perfil, mi madre, mi hija, les gusta la moda, a mí me gusta también, pero más me gusta estar en la playa, en patas", confesó Juanita sobre su lado más bohemio.

En este sentido, Viale detalló: "Yo empecé a trabajar a los 20, en mi familia todos estaban en el medio desde siempre y yo no quería saber nada…a mí no me gustaba, soy una persona tímida y no me gusta exponerme; el medio me dio mucho, aprendí mucho, aprendí a llevar la profesión".

Allí, se refirió a la decisión que tomó con la exposición y los medios en cuanto a sus hijos." Me cuesta cuando estoy con mis hijos, cuando una persona que me viene a pedir una foto, les digo que entiendan que no es mala onda, sino que estoy con ellos, a veces resulta y a veces me dicen de todo", aseguró.