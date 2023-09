La grave acusación de Vicky Xipolitakis contra la esposa de Lotocki

Recordemos que la melliza griega fue otra de las famosas que se retocó estéticamente con el cirujano acusado de mala praxis. Por este motivo, y tras el fallecimiento de Silvina, rompió el silencio y relató su versión de los hechos, los cuales ocurrieron en 2013. “Los síntomas comenzaron enseguida. Desde siempre”, dijo.

Y agregó: “¿Vieron cuando entrenás, salís del gimnasio y te re duelen los músculos? Bueno, el músculo es como que se está solidificando y eso es un dolor constante. Aprendés a convivir con los dolores. A veces cuesta sentarse, pararse, caminar, hacer ejercicio”.

Por otro lado, la ex de José Ottavis reveló que no le gusta referirse mucho sobre este tema, ya que ella jamás lo denunció en la Justicia y teme que algo le pase. “Yo preferiría no exponer todo porque no lo denuncié. Si sirve para que se haga Justicia, ahí estoy”, señaló.