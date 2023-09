Guillermo Coppola tasó el histórico jarrón del juicio: cuánto cobraría

Guillermo Coppola mandó a tasar al famoso jarrón de los hechos recordados como el Caso Coppola, una de las primeras causas mediáticas que copó la televisión argentina de los años 90 pero que para el ex representante de Diego Maradona significó pasar más de tres meses en prisión por presunta tenencia de drogas.

A propósito de la historia del adorno, Guillote recordó: "Fue un regalo de una ex novia, extranjera ella, le gustaban las flores. La conquisté tirándole flores rosas desde un helicóptero. Ella se encargaba de cargar esas flores, hasta que un ex juez se encargó de cargarlo con otra cosa. Es una historia triste... Una historia de mi vida. El juez, los policías, el secretario del juzgado fueron presos. Metiendo lo que sería droga que era tan berreta que cuando la analizaron era trucha, pero esto me mandó a la cárcel".