Gran Hermano: con placa negativa, quiénes quedaron nominados

Este jueves Furia hará uso de su beneficio de líder y modificará la placa de nominados . El domingo no habrá eliminación.

Claudio, por su parte, también quedó en la cuerda floja de cara a la eliminación. Sin embargo, “Papucho”, el terraplanista, no fue por decisión de los hermanitos, sino por no cumplir con las reglas de aislamiento y brindar información del afuera a Tato. Además, Gran Hermano remarcó que no podrá ser salvado por el líder de la semana.