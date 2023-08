En medio de los problemas de salud de Wanda Nara, aparecen nuevos rumores

Ahora, se sumó otro rumor más. En las últimas horas, trascendió que Wanda no estaría atravesando un buen momento desde su llegada a Estambul, donde se instaló con cuatro de sus hijos y con Mauro Icardi , quien debía retomar sus compromisos con el Galatasaray, donde el delantero se desempeña actualmente.

WANDA-NARA.mp4 Marcela Tauro expresó en Intrusos su preocupación por Wanda Nara.

Fue Marcela Tauro quien expresó en Intrusos su preocupación por el presente de Wanda Nara. La periodista comentó que entiende que la empresaria no la estaría pasando para nada bien en Estambul, más allá de los posteos en Instagram, donde se muestra feliz junto a su familia y cumpliendo con su rutina diaria de entrenamiento y cuidado personal.

Los dichos de la periodista surgieron luego de que pusieran al aire algunos videos que Wanda subió a la red social TikTok. “Chicos, que bizarro… A mí me preocupa Wanda, en serio, no está bien. No está bien para hacer esto”, expresó Tauro, sorprendida por el contenido del video.

La preocupación de Tauro parte de su teoría de que Wanda no está bien en su matrimonio con Mauro Icardi, algo de lo que se habló durante meses hasta el momento en que la conductora de Masterchef tomó conocimiento de que se enfrentaba a una dura enfermedad y tenía que afrontar un tratamiento.

WANDA-NARA.jpg Wanda viajó con Mauro a Turquía para recuperarse en familia.

Tauro justificó sus dichos con base en una conversación que tuvo fuera del aire con Andrés Nara. El papá de Wanda le habría confesado que Wanda y Mauro no están nada bien como pareja. “Hay un Mauro Icardi para el afuera y otro adentro. Cuando es bueno, es muy bueno, cuando es malo, es malísimo. Hay una cosa tóxica. Ella no la está pasando tan bien”, dijo Tauro.

“Nora (Colosimo, madre de Wanda) le habría escrito a Andrés, cuando fue lo de la China, para que le escribiera a Wanda y le dijera que tenía que separarse. Ahora, antes del viaje a Estambul, Nora también le habría escrito a Andrés para que intercediera. Parece que Wanda le tiene miedo a Mauro”, agregó la periodista.

Esta situación habría sido muy estresante para Wanda, quien ante los problemas de salud que está atravesando decidió dejar de lado los enfrentamientos de los últimos tiempos con Mauro, no escuchar a ninguno de sus padres y alejarse de todo para recuperarse en Estambul. Así, rodeada del amor de sus hijos y su marido, la empresaria espera que todas estas situaciones no afecten su ya complicado estado de salud.