El desubicado chiste de los humoristas de Tinelli sobre Noelia Pompa

Sucede que la ganadora del certamen en dos oportunidades acompañada por Hernán Piquín, volvió a la competencia con un nuevo compañero para tratar de repetir el título que obtuvo hace algunos años. Sin embargo, no comenzó de la mejor manera.

Enfocada en la devolución, Noelia Pompa no logró escuchar con claridad un chiste que realizó uno de los humoristas de Tinelli y que no cayó para nada bien. Sucede que luego de que Polino diera su puntaje se escuchó un comentario que pasó desapercibido, pero que en las redes se viralizó.

Sucede que ante los pocos puntos que recolectó la bailarina, al Chino D' Angelo se le ocurrió un chiste pero este fue desubicado, por lo que rápidamente recibió el repudio de sus compañeros. "Se quedaron cortos con el puntaje", lanzó el reidor.

Noelia-Pompa-Tinelli-.mp4

Si bien durante el aire pasó desapercibido el comentario, en las redes sociales se filtró un video de él diciéndolo y estallaron los comentarios en su contra. Además, se pudo ver que Larry de Clay rápidamente se encargó de marcarle que estuvo mal.

"Siempre dando la nota", "Bien ahí Larry", "Al parecer hay gente del Bailando que todavía no conectó bien el chip", “Atrasas una banda”, “Se quedaron en otra época, no aprendieron nada. La burla por los cuerpos ya no divierte a nadie”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en redes.