Escándalo policial en Oro: tras un polémico hecho, desplazaron a un comisario

Ante la difusión de estos hechos, la Jefatura de la Policía de Río Negro puso manos en el asunto e inició “las actuaciones administrativas para investigar” lo ocurrido. Asimismo, se conoció que tomó intervención el Gabinete Psicológico de la Policía Rionegrina.

A partir de allí, y hasta el lunes, quien era jefe de zona, el Comisario Diego Peralta quedó a cargo de la Comisaría 26. En tanto, ya se trabaja para asignar un nuevo encargado para esa Unidad.

¿Qué dijo Hawrilak?

Buscando contar su versión de los hechos, Luis Hawrilak habló con LMC sobre lo ocurrido, en donde explicó el por qué ya no está más a cargo de la Comisaría 26 de Fernández Oro.

“Cuando yo quedé empantanado, ya estaba desafectado del cargo de comisario porque me habían enviado a hacer un curso a Viedma. Por eso es que me reúno con unos amigos, hombres grandes de mi edad, pero cuando me dirijo hacia mi casa, mi auto se me queda en uno de los loteos en el barro. Y después sucedió que tuve un entredicho con las personas que estaba ahí”, declaró y luego agregó: “A partir de que se viralizó eso y tomó estado público, se intervino la Comisaría 26, y ahora cumpliré funciones en otro lugar”.