"No se puede compartir el espacio televisivo con una persona que está negando parte de la historia de Chile", dijo Tomicic consternada. "Yo estoy afirmando que lo que yo digo es la verdad histórica, lo he escrito. Y si le molesta que yo esté aquí porque disiento, me voy", replicó Pérez de Arce.

"Amigos y mi padre fueron torturados sistemáticamente en dictadura y me vienes a decir que no hubo violaciones a los derechos humanos", contrapuso indignado un panelista del ciclo. "No fue sistemático", insistió el invitado. Ante esas palabras, la conductora manifestó: "Disculpe, yo quiero pedirle por favor si se puede retirar. Lo siento, pero no me parece lo que usted está haciendo. Disculpeme".

"Soy censurado. Descalifican mi opinión en términos que son insolentes e injustos, así que por eso me retiro", remarcó el ex diputado pinochetista antes de abandonar del estudio.

"Nosotros le pedimos que se retirara antes porque me parece que no corresponde. Disculpen si he cometido un exabrupto, pero esto es muy doloroso para Chile. No podemos permitir que se niegue nuestra historia porque no queremos caer en los errores del pasado", postuló la conductora.

Unas horas después, Maximiliano Luksic, el director ejecutivo de Canal 13, la señal que emite Bienvenidos, lanzó un comunicado para pedirle disculpas a Pérez de Arce.

“El canal lamenta la forma en que se puso término a la intervención del señor Pérez de Arce en el programa, y le pide disculpas por el mal rato que esto le pudo haber ocasionado”, dice el escrito haciendo alusión al episodio que tuvo lugar durante la emisión del pasado 29 de noviembre.

Luksic agregó que ese medio mantiene su "compromiso con la libertad de expresión y el pluralismo", dando "cabida a todas las opiniones en un ambiente de respeto y amistad cívica".

La misiva fue lanzada luego de que el dueño de la emisora, Andrónico Luksic, plantara su postura a través de un tuit. "Lo he dicho muchas veces. Me podrán creer o no. Yo no intervengo en las decisiones editoriales ni de programación en Canal 13. Luego de haber visto el video, creo que fue una equivocación grave haber invitado al señor Hermógenes Pérez de Arce hoy. Mis disculpas a los televidentes".

A pesar de estas disculpas, Pérez de Arce y Fuerza Nacional iniciaron una demanda contra Tonka Tomicic, en el Consejo Nacional de Televisión, acusándola de intolerante, discriminadora y antidemocrática.

Pérez de Arce fue diputado antes del golpe de Estado del 11 de septiembre y durante la dictadura cooperó con las comisiones legislativas de la Junta de Gobierno del régimen de Pinochet.

