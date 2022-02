Ernestina Pais y Joaquín Levinton blanquearon: "Tuvimos algo"

Joaquín Levinton es uno de los personajes más carismáticos en Masterchef Celebrity y con la llegada de Ernestina Pais no dejan de ser noticia por la relación que tienen en el aire. Es por ello que este lunes Santiago del Moro decidió poner fin a las especulaciones y saber qué pasa o pasó con la dupla tiempo atrás. “Ahora que los tengo juntos, quiero saber la verdad”, lanzó sin demasiadas vueltas el conductor de Telefe.

Resulta que desde que la conductora ingresó al certamen para reemplazar al músico -más después quedarse para competir- los rumores en torno a una relación amorosa entre ellos no cesaron.

Levinton y Ernestina.jpg

"¿Pero ahora ya nada, nada que ver no?", preguntó Del Moro. "Ahora cero. Nos damos asco y esa es la amistad", con firmeza dijo la también conductora de radio. "Pasaron 30 años, imaginate", dijo más tarde el líder de la banda Turf y agregó: "Fue simplemente un touch and go".