Desde el minuto uno, cuando la Selección ya perdía 1 a 0, fue el líder del equipo comandando prácticamente todas las jugadas de gol y cargándose al hombro las responsabilidades de dar vuelta un juego en el que la pelota pesaba más que nunca por lo que significaba el partido. “No nos merecíamos no estar. Era lo que vinimos a buscar. Nos tocó empezar perdiendo no era fácil y por suerte se nos dio, salió todo bien y estamos adentro”, dijo el 10 tras el triunfo, cuando el plantel rompió la veda y habló con el periodismo.

Antes del primer gol, había habilitado a Di María que remató afuera y luego combinó con el propio Fideo para convertir. Algunos minutos más tarde, fue él el encargado de robar en terreno ajeno y romperle el arco al 1 ecuatoriano.

La joyita de la noche llegó en el complemento cuando tiró la diagonal para su zurda y apretado por la marca la picó por encima del arquero.

“Todos estos momentos que estuvimos alejados de la prensa sirvió para acercarnos más. Va a ser bueno para que nos unamos. Si todos vamos de la mano, es mucho más fácil”, agregó con respecto a la veda que rompieron anoche.

Con el hat-trick de ayer rompió una racha de tres partidos sin goles por eliminatorias y quedó primero en la tabla histórica de la competencia sudamericana con 21 goles.

El jugador del Barcelona tendrá otro Mundial. Una nueva chance para quedarse con la gloria máxima e intentar ir por el único cetro que le falta en su carrera.

“Fue injusto lo que pasó en el Mundial y en las dos Copas Américas. El Mundial es lo que soñamos todos y ojalá se nos de una vez por todas”, concluyó el mejor de todos mirando hacia el futuro.

Si no era por Messi, no sé qué pasaba

Ricardo Bochini. Ex diez de la Selección. Campeón del 86

Yo digo que Messi juega bien siempre y con rivales que dan ventaja, como Ecuador, hace más diferencia. Sin él no sé qué hubiera pasado, porque no llegamos al arco contrario cuando no pasa por Lionel. Pero ayer no hubo resistencia del otro lado por suerte. Para mí Argentina se clasificó cuando perdió Colombia con Paraguay, porque hubiera ido clasificado a Perú, otro de los rivales. Argentina puede mejorar mucho para el Mundial, hay que preparar bien el equipo. A Di María lo puso en el lugar que lo tenía que poner. Salvio me gusta.