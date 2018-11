“Ojalá que haya goles”

También prudente y mesurado, Fabbri señaló: “No es nada sencillo pensar en un favorito. En semejante partido una decisión arbitral puede variar todo, también un gol rápido, una infracción no cobrada, amarillas aplicadas por un juez que ha dado 24 tarjetas amarillas en su actuación en la Copa Libertadores pero una sola expulsión puede modificar todo”, razonó el colega de TyC Sports.

Y agregó: “Me animaría a decir que a veces los equipos rinden mejor sin la presión de su público, con lo cual no creo que pese tanto la localía. No faltan figuras, salvo Ponzio, pero el tema es que hay 10 amarillas repartidas entre 10 jugadores y por las decisiones del juez Tobar y lo duro y áspero que puede ser el partido varios hombres claves tal vez se pierdan la revancha”, advirtió. “Los dos tienen buenos ataques, ojalá tengamos goles. Habrá que ver como está Rossi y como aparece Armani en la cancha de Boca. Y los nervios de los centrales de River que tienen amarilla. Hay muchas cosas que podemos pensar pero no tenemos la respuesta tan fácil”, redondeó.

