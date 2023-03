Una vez consumada la eliminación del PSG, Jérôme Rothen, ex jugador del conjunto galo y actual integrante de la cadena RMC Sport, aprovechó su espacio al aire para destrozar públicamente al capitán de la Selección Argentina. “A Messi no lo queremos. ¡Él no quiere invertir en este club! Vi su declaración donde decía ‘estoy bien, aclimatado’ pero ¿a qué estás aclimatado? ¿Porque marcaste 18 goles o 16 asistencias este año contra Angers y Clermont? ¡Pero en los partidos que importan desaparece por completo! Lo que es una broma, porque es que hemos visto sus partidos en la Copa del Mundo” , comenzó el hombre que supo defender los colores del cuadro capitalino entre 2004 y 2009.

“Sólo PSG le podía dar este salario y, por supuesto, el PSG cayó con los dos pies porque pensaban que Messi nos iba a hacer ganar. Pero no lo hace. No nos hará ganar nada”. continuó el ex mediocampista. Cabe recordar que desde la llegada del rosarino al París Saint Germain a mediados de 2021, el equipo tan solo pudo conseguir una Ligue 1 y una Supercopa de Francia.

rothen.jpeg El ex PSG Jérôme Rothen le pegó con todo a Messi y pidió que no siga en el club la próxima temporada.

“El año pasado contra Real Madrid todos le cayeron encima a Donnarumma, pero él no hizo nada más. El partido de Marsella a mí me da igual. Hicieron un buen equipo en la Ligue 1 pero ciertamente no en la Champions League. Claro que tiene buen pie y buen ojo, y los seguirá teniendo a los 50. Pero no es apto para el nivel superior con ese estado de ánimo”, agregó Rothen.

Por último, el ex futbolista de 44 años sentenció que no seguirá viendo los partidos del PSG en caso de que Messi continúe en el club: “Si mañana me entero que se extiende su contrato ya no iré al Parque de los Príncipes. Eso son verdaderos problemas para el PSG porque bloquea las contrataciones porque la nómina es enorme por culpa de estos jugadores".