"En la región, esto es llegar a lo máximo, estoy feliz"

“Hace una semana, el que me contactó fue Ariel Ortiz (ayudante de campo), me conoce mucho de Patagonia. Me contó cuál era la idea y por supuesto que me interesó”, explicó el futbolista.

Recién el lunes, desde la subcomisión, hicieron sonar su teléfono para hacerle la oferta que en cuestión de horas se hizo oficial.

"Voy a terminar Lifune (dos fechas) y después ya me quedo esperando el inicio de la pretemporada con Cipo. El 3 de enero estoy en La Visera, feliz de esta oportunidad tan importante”."He jugado como volante interno, pero mi formación ha sido siempre como un 5 clásico, en la mitad de la cancha. Veremos que quiere el técnico de mí”.Nicolás Hours. Actual jugador de Atlético Neuquén que jugará en Cipo

“Lo mantuve en silencio, en mi club tampoco quise decir nada porque estamos cerrando la temporada. Mis compañeros están felices también. Acá en mi casa, es una locura, somos todos muy futboleros”, describió.

Amigo de la adolescencia de Chironi, fueron juntos al secundario y convivieron en Cipo dos años, mientras Hours avanzaba en una carrera de psicología que ya lo tiene en el quinto año de la Universidad del Comahue. “Se me ha hecho largo, pero con el trabajo y jugando al fútbol nunca la abandoné, ya me queda poco”, relató.

“Ahora, con todo esto en la cabeza se hace difícil pensar en los exámenes de la semana que viene. Pero la verdad que es una gran noticia en lo personal”, cerró.