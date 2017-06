En Cipo nadie se quiere tomar vacaciones todavía

Partido decisivo para el ciclo de Henry Homann en Salta, sede de la revancha por los cuartos de final ante Gimnasia y Tiro en la que parte con ventaja por su victoria de 1 a 0 en la ida con el gol de Lucas Farías.

El goleador justamente será una de las modificaciones en el conjunto visitante que recupera a Daniel Opazo tras la suspensión y a quien el cuerpo técnico le devuelve la titularidad.

No será el único cambio en el Albinegro, que ayer a la tarde aterrizó en el aeropuerto de la capital norteña con cuatro nombres tocados, pero que no impedirá que sean parte del once de gala.

Por resfrío, César Medina, Fabio Giménez y Maxi Carrasco casi no se vieron con sus compañeros tras la victoria y Marcos Lamolla arrastra molestias en la rodilla izquierda que lo mantuvieron con rutina diferenciada y trabajos de kinesiología hasta último momento.

Ya una característica de los últimos tiempos cada vez que el equipo juega de visitante, Ezequiel Ávila recorrerá la banda izquierda en lugar de Gustavo del Prete, rearmando el 4-4-2 con el que se intentará complicarle al tránsito al rival.

"Ellos tienen la presión de venir a buscarnos y, si somos capaces de manejar mejor la pelota, crearemos nuestras chances. Estamos con confianza”.Henry Homann. El DT de Cipo, en la previa a un partido decisivo

El empate o la victoria clasifican a Cipo. Si pierde por un gol, hay penales; no se contempla el alargue.

2 cambios confirmados en Cipo respecto del primer partido. Opazo vuelve con la 9.

En los planes

Homann apuesta a la continuidad de Fabio Giménez y Eduardo Vilce en el círculo central porque más allá de la idea del aguante, la intención será manejar bien la pelota para no resignar la posesión.

Los del fondo son de lo mejor de toda la temporada para este equipo y arriba, más allá de la entrega en velocidad del goleador Opazo, Cipo necesita de los chispazos un poco más continuos de Germán Weiner. Si el 11 se inspira, las chances de cualquier cosa crecen para Cipo.

Por el lado de Gimnasia y Tiro, la vuelta de la Patagonia estuvo convulsionada. Hace rato que la convivencia de Duilio Botella con los medios gráficos (fundamentalmente) no es armoniosa y en sus páginas se refleja. Además, el DT respondió a las críticas en una entrevista radial que en las últimas horas alteró todavía más los ánimos en un club necesitadísimo.

Todo está dado para vivir un gran partido en el estadio Vicente López, que espera una de las mayores concurrencias del torneo. Allá creen que es posible revertir el resultado de la llave, mientras que acá piensan lo contrario y hacen fuerza para que el domingo haya acción nuevamente en La Visera por la primera semifinal después de siete años en una fase tan importante, con el sueño de ascenso más vigente que nunca a más de 1300 kilómetros de distancia.