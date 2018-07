El Verde no pudo con la fortaleza del último campeón

Con la derrota, los cipoleños le cedieron el cuarto lugar de la tabla de posiciones a San Juan RC, el otro equipo debutante en la categoría, que ayer sorprendió a Liceo RC ganándole 32 a 30 en condición de visitante.

Marista ahora lidera en soledad, pero ayer le costó sacar una victoria ante Banco RC. Sin embargo, terminó celebrando con un 29-28 a favor. Y el próximo rival de la Hormiga, Peumayén, logró su primer triunfo, 27-21 contra Teqüe RC.

Dominio local

En cinco minutos, los Pájaros ya se imponían 10 a 0 con un try y un penal de Pedro Lertora. Pero la contrapartida de Marabunta no tardó en llegar con un try de Ceferino Isolabella y la conversión de facundo Nogueira.

El local aumentó la diferencia con tres penales, todos de Lertora, mientras que Ignacio Nolazco descontó para finalizar 19-10 la primera parte del encuentro.

En el complemento, Los Tordos estiraron la diferencia con tries de Yoel Moretta, Agustín Gil Comesaña y un penal del apertura (36-10). Con un try convertido de Nogueira, el Verde demostró resistencia, pero al dueño de casa le quedaba resto para sumar otro try a través de Bautista Pontis y sellar la victoria.

El Verde cerrará la ronda de ida de local. Además, por la séptima fecha, se medirán Teqüe-Marista, Banco-Liceo y San Juan-Los Tordos.