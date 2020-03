El protocolo por violencia de género aún no se activó

De manera positiva, en la Cuarta Circunscripción, con asiento en Cipolletti, no fue necesario esta semana el inicio de ningún trámite vinculado con denuncias por golpizas u otro tipo de incidentes graves en hogares particulares. Más allá de que permanecen habilitados los teléfonos del Ministerio Público Fiscal y también defensores en el transcurso de todo el día, fuentes judiciales confirmaron que no se llevó a cabo ninguna audiencia por estas delicadas situaciones y que no se vieron obligados a ordenar detenciones de golpeadores o establecer medidas restrictivas como la exclusión de hogar o la restricción de acercamiento. Asimismo, no se avanzó con ningún pedido de detención.