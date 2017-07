El hasta pronto del subcapitán Mellado

Se dio rápido lo de Ferro...

Apenas salió lo de Cipo, Ferro me llamó enseguida y nos pusimos de acuerdo rápido.

¿Hablaste con Arias, el DT?

En realidad, el que me terminó de convencer fue él. Tenía otras ofertas y me terminé decidiendo por Ferro. Tienen un buen equipo y ganas de pelear. Eso me motivó.

Muchas caras conocidas...

Sí, están el Mono (Taborda), Nico (Caprio) y ahora va el Coco (Jorge Gaitán). También por eso me incliné por ese lado.

¿Cómo se desarrolló la desvinculación con Cipo?

Fue más sencillo de lo que parece. A mí me llamó el Ruso (Henry Homann) y me dijo que no me iban a tener en cuenta y nada más.

¿Te explicó el motivo?

Sí, me dijo que era porque los dirigentes no querían tenerme en el plantel, que él me quería y los dirigentes no, así que no podía hacer nada, los que mandan son ellos.

¿Esperabas que pasara?

Algo intuía, la relación con ellos nunca fue la mejor, tampoco la peor; siempre fue tensa, por distintas negociaciones. Yo por ahí cometo el error de no tener representante y todas las negociaciones fueron cara a cara. No me lo esperaba, pero tampoco me sorprendió tanto.

¿Tenés algo para decirle a los hinchas?

Lo único que puedo decirles es gracias. Yo no me voy mal con Cipolletti, me voy un poco triste porque no pude seguir o por la manera en que se dio todo. Pero a los hinchas, sólo agradecimiento, por el apoyo de siempre, porque conmigo siempre fueron buenas y nunca hubo ningún tipo de incomodidad. Ellos saben que yo soy hincha y me duele mucho irme. Y también decirles que voy a hacer las cosas bien a donde vaya, para poder volver de la mejor manera.

¿Entonces vas a volver en algún momento?

Sí, por eso me manejo con tanta tranquilidad. No quiero discutir con nadie, no quiero pelearme con nadie, sé que en algún momento voy a volver y quiero que esté todo bien, que mi familia esté bien y estemos todos tranquilos.

Va a ser la primera vez que jugás profesionalmente en otro club.

Sí, es así. Yo lo que no quería era enfrentar a Cipo, por eso hice que se demore un poco lo de Independiente, para esperar otras ofertas. También pensé muy bien lo de Ferro por la misma razón. Pero lo de Arias me convenció, lo de mis compañeros que iban para allá también, y que Ferro es un club serio, que tiene ganas de pelear. Lo tendré que enfrentar a Cipo, pero siempre siendo muy profesional.

Al menos no en un clásico...

No, era lo que menos quería (se ríe).

La explicación de la dirigencia

La desvinculación del cipoleño Lucas Mellado causó enojo en muchos hinchas del Club Cipolletti. Desde la dirigencia albinegra argumentaron la decisión. “Pasaron cosas a lo largo del torneo, fueron varias cosas, que cuando nos sentamos a analizarlas se le plantearon al jugador y lo entendió. Según dijo el técnico, estaba de acuerdo con lo que le habíamos planteado”, expresó Gonzalo Romero, el vicepresidente de la institución.

Dómini se incorpora al Rojo

El volante cipoleño Leandro Dómini fue confirmado como nuevo refuerzo de Independiente de Neuquén. El ex Cipolletti y Deportivo Madryn se incorporará al equipo de Diego Trotta. Al Rojo ya se sumaron Guido Abayián, Emmanuel Pontet, Federico Cantaldi e Iván Marcolini.

El Mono Opazo jugó su primer amistoso con Newell’s

Daniel Opazo disputó su primer amistoso con Newell’s. Fue ayer por la mañana, en Córdoba, frente a Talleres. El ex delantero de Cipolletti integró el equipo alternativo.

“Por el ser primer amistoso, por el rival, hay muchas cosas positivas y, por supuesto, negativas”, dijo Juan Manuel Llop tras los ensayos, en los que la Lepra cayó 2-0 en ambos.

“Con la salida de Sarmiento en el primer partido (de titulares) se distorsionó (una contractura), porque tuvimos que cambiar de planes. A diferencia del segundo partido, que jugamos como queríamos y salió muy bien”, expresó Llop respecto del segundo juego, en el que estuvo Opazo. “En líneas generales, los refuerzos anduvieron bien”, manifestó el entrenador.

Opazo se sumó a la pretemporada de la Lepra hace poco más de una semana. El atacante neuquino busca ganarse un lugar en la consideración del técnico, que ya avisó que “si tenía condiciones, iba a jugar”. Ayer fueron los primeros minutos de Opazo frente a rivales de Primera División y, según expresaron los medios partidarios, no desentonó.