El Presidente anunció un plan de obras para el Alto Valle

Fernández dijo que cada región del país tiene sus propios problemas y este plan es el comienzo de un ambicioso proyecto para desarrollar los defirentes sectores con el fin de contruir una Argentina verdaderamente federal. "Es un país segreado y concentrado en el puerto de Buenos Aires, que no logra entender ni la dimensión ni la problemática que cada región tiene, cada uno tiene sus problemas con denominadores comunes pero naturalezas diferentes", agregó.

El presidente dijo que la Patagonia se vio afectada por la caída en las industria minera, petrolera y el turismo, y remarcó que desde el gobierno están pensando en qué hacer el día después. "Sabemos cuál es el horizonte que tenemos que alcanzar, nos tenemos que poner de pie después de la pandemia termine", añadió.

"Este plan es saber como llegamos a los municipios, para que puedan acceder al desarrollar. La Argentina es todo, no solo el puerto y debemos llegar a todos los rincones", indicó y remarcó que con este programa, desde el ministerio de Obras Pública se llegará a seis provincia y es el comienzo de una iniciativa ambiciosa "que queremos que cambie la Argetina, para que los argentinos vivan mejor".

"Estoy contento que empecemos en la Patagonia. Quiero ayudar a los patagónicos desde el lugar que me toca, no me tiene que agradecer nada porque estoy haciendo lo que tenemos que hacer. La Constitución dice que somos un país federal, hagamos lo que la Constitución manda. Yo soy porteño, pero soy el más federal de los porteños, no quiero vivir en un país donde el puerto derrocha riqueza y el resto padece", dijo Alberto.

Reunión virtual con Nación

Por su parte, el intendente Claudio Di Tella destacó la decisión del presidente Fernández de priorizar a la Patagonia e incluir a Cipolletti entre las principales ciudades de la región. "Son obras que van a tener un fuerte impacto en la generación de empleo y en la economía. Además, son obras de infraestructura necesarias para fortalecer la integración", dijo.

Las obras que Cipolletti está gestionando son la remodelación integral y construcción de una ciclovía sobre la avenida Alem, entre Mengelle y Naciones Unidas; la construcción de un centro de la Tercera Edad en el Distrito Vecinal y la pavimentación de la calle Maestro Espinoza.

La bicisenda por la avenida Alem busca integrar la ciudad en sentido Este-Oeste, embelleciendo el paseo y privilegiando una alternativa de transporte más sana como la bicicleta. El CITE en el Distrito busca dotar de infraestructura al sector y la pavimentación de Espinosa mejorará el tránsito dentro de Cipolletti y hacia la ciudad de Fernández Oro.

En tanto, el intendente de Neuquen Mariano Gaido agradeció el apoyó del Gobierno Nacional y la mirada federal. "Hace tiempo que necesitamos un presidente que mire a toda la República Argentina", agregó.

"En un momento difícil nos das la oportunidad de generar desarrollo económico. Para nosotros es importante el compre local, que la industria regional se desarrolle, es fundamental todo el acompañamiento que no estás dando", manifestó el mandatario neuquino y le dio su apoyo al presidente para seguir trabajando contra el coronavirus.

"Serás recordado como el prediente que cuidó nuestras vidas. Cada vecino te acompaña", concluyó Gaido durante su intervención en la video conferencia.