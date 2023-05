El papá de Riquelme habló del penal contra River y firmó un viejo sueño de Boca

El padre del actual vicepresidente del club de la Rivera comenzó expresándose acerca del polémico penal que le cobraron a River en el clásico: “Sandez va a cerrar y el jugador de River junta las dos piernas y se tira. No fue tan fuerte la patada como para que se revuelque tanto. Se podría haber cobrado o no. Pero fue justo en el minuto 49 y no es por llorar ni ser hincha de Boca, pero River tuvo que haber tenido uno o dos expulsados”.