El nuevo amor de Jakob Von Plessen, el ex de Zaira Nara

“Él está disfrutando de su soltería y ya lo habían visto a los besos en Tequila con una mujer hace algún tiempo”, acotó dejando en claro que no sería la misma mujer sino otra.

Dando más detalles al respecto, Pochi anticipó que tiene el nombre de la mujer, pero no lo deslizó al menos hasta que se dé finalmente el encuentro. “Tienen muchas ganas de conocerse. Iniciaron una amistad a la distancia y para marzo quieren hacer un viaje juntos por África, hasta ahora la relación es virtual, de charlas y esa es la intención”, agregó sobre el presente de Jakob quien busca rehacer su vida lejos de las cámaras y la prensa.

Zaira y Jakob en grecia.jpg El viaje de Zaira y Jakob a Grecia fue uno de los tantos intentos que hicieron para remontar la crisis que atravesaba el matrimonio, pero no lograron recomponer la relación.

"Él tiene un trabajo que no es para nada sencillo, hacer cabalgatas en la montaña con la naturaleza, no es fácil para una mujer acompañarlo, él necesitaría estar con alguien que quiera ese estilo de vida y por lo que yo entiendo está apostando a eso”, sumó la entrevistada por Etchegoyen.

“Ella me habló de muchas ganas de conocerse y que la idea sería encontrarse como mucho en abril. Él es internacional, tiene mujeres que quieren hacer cabalgatas con él y disfrutar del turismo”, agregó la influencer sumando más información sobre el trabajo del aventurero.

"Está chateándose con esta mujer y van a conocerse pronto, la profesión de ella no la sé, no te voy a mentir, pero esa es la situación, ella es de muy bajo perfil y no quiere que se sepa esto”, cerró.