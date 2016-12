El líder en la Confluencia sigue siendo Chichinales

Chichinales igualó en uno ante Deportivo Roca en el Luis Maiolino y si bien continúa en lo más alto Unión, que le ganó a Argentinos del Norte, quedó a dos puntos.

12da fecha:

1 DEPORTIVO ROCA Vs. CHICHINALES 1. Final.

Jara (Ch) Cayulaf (DR)

Tercera: 5-3.

Cancha: Luis Maiolino.

LA AMISTAD Vs. FERNÁNDEZ ORO.

Se suspendió por falta de policía.

Cancha: Predio La Amistad.

1 UNIÓN A. PROGRESISTA Vs. ARGENTINOS DEL NORTE 0. Final.

Pablo Salazar (U)

Tercera: 3-3.

Cancha: La Mejor del Valle.

3 SAN MARTÍN Vs. DEPORTIVO HUERGO 2. Final.

Joanquín Motusich (3) (SM) Roque Mardones (2) (DH)

Tercera: 2-1.

Cancha: Julio Dante Salto.

3 CIPOLLETTI Vs. ALTO VALLE 0. Final.

Emanuel Morales (C) Diego Zárate (C) Sánchez (C)

Tercera: 4-1.

Cancha: Visera de Cemento.

1 CATRIEL Vs. PILLMATÚN 1. Final.

Tercera: 0-1.

Cancha: Unión Deportiva Catriel.

2 CIMAC Vs. DEPORTIVO MAINQUÉ 5. Final.

Tercera: 2-3.

Cancha: Deportivo Mainqué, local Cimac.

CÍRCULO ITALIANO Vs. 25 DE MAYO.

POSTERGADO.

LIBRE: ATLÉTICO REGINA.

(Página Liga Deportiva Confluencia)