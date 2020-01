LMCipolletti | Espectáculos | Polémica - 23 enero 2020

El hijo de Alberto Fernández aseguró que a veces no llega a fin de mes

"Me encantaría que la gente deje de flashear tanto de cómo es mi vida, porque sigo laburando. A veces no me alcanza la plata y yo me sigo negando a que me presten plata mis viejos", contó en un vivo de Instagram.