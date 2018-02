La mujer también contó cómo fue ese último día de Karina, cuando la vio por última vez en la escuela, donde ella trabaja. "Llegué a mi casa a las 13.15. Abrí la puerta de la cocina, miré para el patio y abrió la puerta la mamá y me dice: 'Estoy preocupada porque Karina no ha vuelto'. Yo le dije 'No se preocupe, debe estar por llegar'".

Pero pasaron pocos minutos hasta que llegó una ambulancia para darle la peor noticia. "Los médicos pasaron, pidieron ver a la mamá de Karina y yo solamente sentí el llanto", cuenta.

"Me imaginé que había tenido un accidente pero nunca me imaginé que habían sido asesinadas", confiesa Claudina, con la voz quebrada.