El drama de un empresario lácteo al que le cortaron la luz y perdió $30 millones

La ola de calor que atraviesa el país trae como consecuencia, entre otras cosas, un elevado consumo energético, para lo cual muchas compañías que prestan el servicio de luz eléctrica no están preparadas y por lo tanto se produce el corte del subministro, dejando a miles de usuarios a la deriva. Esto le ocurrió a una empresa láctea de Bolívar que perdió $30 millones apagones de la semana pasada en esa localidad bonaerense.

Lo cierto es que, entre el lunes 6 y el martes 7 de marzo, muchas zonas de Bolívar perdieron el suministro de energía por parte de la Cooperativa Eléctrica. De hecho, cientos de vecinos se acercaron a la institución para exigir una solución y provocaron destrozos en las instalaciones. La protesta incluso se trasladó a la puerta de la municipalidad. Esta situación provocó la renuncia del vicepresidente de la Cooperativa, Jorge Campos.

Marcos Pando, propietario de Lácteos El Holando.jpg

“Yo lo que quiero es que me paguen. Mandé una carta documento hoy con los kilos que tuve que tirar: más de 8000 de cremoso, más 8000 de masa para hacer la mozzarella y más de 8000 de mozzarella. Toda la mercadería fue pesada y lo hice bajo escribano, que constató los kilos que se tiraron en el basurero municipal. Pedí que lo taparan con tierra para que la gente que junta cosas ahí no lo fuera a buscar, porque no está apta para consumo”, comentó Pando.

El empresario aseguró que con los cortes de luz además quemaron motores de los conteiners y equipos de frío de la cámara, con un costo aproximado de $10 millones. “Con ese monto, sumado a la mercadería que se desperdició, la pérdida asciende a unos $30 millones”.

“Por 15 o 20 días no voy a poder entregar la mercadería y esos clientes los pierdo, porque van a comprar a otro proveedor. Son clientes de más de 20 años y eso va a depender de si se acomoda el tema de la luz, porque en este momento está cortada. Por más que se acomode, yo pierdo el 80% de los clientes, porque voy todas las semanas a verlos y ahora no lo puedo hacer, porque no tengo mercadería. Esos clientes le van a comprar a otra fábrica y después es difícil recuperarlos. Son clientes que hicimos durante 20 años y los perdemos en un día por esta gente”, se quejó.

Lácteos El Holando.jpg

Pando además recordó que semanas atrás ya le había advertido, por audios de Whatsapp que en la ciudad se hicieron virales, al ahora ex vicepresidente de la Cooperativa, Jorge Campos, sobre los problemas que se generaban por los cortes de luz.

Desde la Cooperativa responsabilizan a la Empresa Distribuidora de Energía Norte (EDEN) por lo ocurrido durante los últimos días.