Amalia Granata El drama de salud que enfrenta Amalia Granata

La polémica panelista de TV sufre un tema grande con sus pies, que no la deja movilizarse con normalidad. Amalia Granata habló sin tapujos sobre el tema.







Fue una fecha muy especial, llena de emociones y simbolismos. La celebración de los quince años de la hija de Amalia Granata se transformó en el caldo de cultivo de una controversia, de un escándalo que escaló en los últimos días y que vuelve a enfrentarla con el Ogro Fabbiani, el padre de la hermosa Uma.

El ex futbolista, que supo ser parte de River, no formó parte del evento, de hecho se erigió en el único miembro de su familia que no estuvo en el salón exclusivo de zona norte que consiguió la legisladora provincial de Santa Fe. Eso activó las averiguaciones e incluso los cruces mediáticos.

El ex delantero armó un posteo lapidario, que luego se transformó en un momento de tristeza para su hija en LAM, donde no pudo ocultar la angustia que le genera todo esto y sobre todo la escasa relación con su papá, con quien no se ve desde hace dos años. Es importante aclarar que la adolescente sí tiene relación con la pareja del Ogro.