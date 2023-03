El dólar blue alcanzó un nuevo récord: ¿A cuánto llegó?

El Banco Central este martes terminó la jornada con ventas por US$ 74 millones para atender las necesidades del mercado y durante marzo las ventas totalizan alrededor de US$ 1.628 millones y en el año unos US$ 2.688 millones.

dólar.jpg

En tanto, el dólar sin impuestos subió 45 centavos y operó a $ 214,90 para la venta, según el promedio de los principales bancos del sistema financiero y en el Banco Nación trepó 50 centavos y se ofrece a $214 para la venta.

En los dos primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista avanzó $ 2,06 contra $ 1,68 de aumento en idéntico lapso de la semana anterior.

En la bolsa porteña el dólar contado con liquidación perdió casi un peso y operó a $391,78 y el spread con el oficial se ubicó en el 88,5%. Por último, el MEP o dólar Bolsa cotizó a $379,75 y la brecha con el oficial llega al 82,7%.