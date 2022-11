Enrique Macaya Márquez, el periodista récord en los mundiales de fútbol, analizó la derrota por 2 a 1 de la selección argentina frente a Arabia Saudita en el debut de la Copa Mundial de Qatar. "Me sorprendió con el resultado", reconoció.

En diálogo con Sergio Dovio, enviado especial de LMNeuquén a su mundial número 11, el comentarista fue sumamente crítico con la Scaloneta y reconoció que no queda otra que "ganar o ganar" en los dos partidos restantes.

Macaya Márquez cubrió su primer Mundial cuando tenía 23 años, en Suecia en 1958. Desde entonces, no se perdió ninguna Copa del Mundo y forjó un récord que en Qatar 2022 se extiende a 17 presencias consecutivas.

image.png

En Qatar 2022, el icónico periodista argentino es comentarista radial en una transmisión que tiene a Sebastián Vignolo como relator, y de la que también participará Marcelo Benedetto.

"Me sorprendí con el resultado, más todavía después de estar ganando 1 a 0 y creo que eso le abría la puerta a poder conseguir un resultado favorable, una victoria y un mejor trabajo colectivo", expresó Macaya.

dovio macaya.jpeg Sergio Dovio

Para el experimentado periodista las modificaciones que realizó Lionel Scaloni, fueron "desesperadas". "Los cambios son todos desesperados, eso después ya no se puede tener muy en cuenta. No me gustó para nada el equipo, en el primer tiempo sobre todo", sostuvo.

En tanto, al ser consultado sobre cómo podría la selección argentina recuperarse de este decepcionante comienzo, Macaya fue clarísimo: "Ahora tendrán que buscar ellos la respuesta... Acá tenés que ganar o ganar".