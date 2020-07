El Consejo solo le puso fecha al regreso al Ascenso

Todo apunta a que la vuelta de la competencia se produzca en septiembre, pero el gran interrogante es de qué manera.

Federal A

Reglamentariamente, con la fase regular considerada terminada, la clasificación para pelear el ascenso sería de los seis mejores equipos de cada una de las zonas.

Hay algún borrador que persigue estirar ese número a ocho, pero lo que está asegurado es que no se jugarán los siete partidos que quedaron pendientes en pos del pasaporte deportivo.

Por eso, Cipolletti deberá planificar recién para el 2021, año que fijará todas sus competencias de enero a diciembre.

En este cuadro, los testeos serán masivos y obligatorios, solventados desde AFA por una partida especial.

Federal Amateur

En el Federal Amateur se retomaría la disputa de la segunda rueda que completó la primera fecha antes del parate obligado.

Por el cuadrangular zonal, Independiente de Neuquén arrancó ganando en Cutral Co ante Alianza y La Amistad de Cipolletti empató en su visita a Deportivo Rincón.

Sin embargo, no todo es tan sencillo ya que hay una masiva y fuerte postura de no volver a jugar si no se permite el ingreso del público a las tribunas. Aunque el Consejo lo sabe, todavía no ha entablado diálogos formales con los dirigentes en relación con este tema.

-> La Amistad está en movimiento

El lunes retomó los entrenamientos en la modalidad zoom La Amistad de Cipolletti.

Fabián Pacheco, su técnico, planificó de cara al 13 de septiembre que fue la fecha trascendida para la vuelta del certamen.

Dos meses antes, en el club quieren comenzar a preparar el terreno, más allá que la nómina se vio reducida porque muchos nombres completaron su contrato.

Si de verdad avanza la chance que el fútbol vuelve en el país, pensarán en refuerzos, sabiendo que el Federal a dejará muchos nombres a mano y con posibilidades de ser incorporados hasta la finalización del año.

Todos los días a las 19, 23 nombres de la nómina se conectan con el profe Agustín Sereneilli y Pacheco tiene sus minutos para repasar cuestiones tácticas respecto a lo que pretende en el funcionamiento colectivo.