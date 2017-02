El Chala Parra ya tiene el equipo para debutar como local

Mauro Sánchez va a jugar por Jorge Sanhueza. Pablo Parra no anda con vueltas y ya confirmó el equipo que recibirá, mañana desde las 18, a Belgrano de Los Menucos, por la segunda fecha de la zona 4 del Valle del Federal C. El conjunto cipoleño viene de vencer a Atlético Regina como visitante y con ese envión no quiere dejar escapar los tres puntos en casa.

“No hay que pensar que porque Los Menucos perdió de local va a ser un rival fácil. Va a ser complicado porque lo vas a tener que atacar, vas a tener que generar situación y si no tomás los recaudos, te podés descuidar atrás, y de una contra te pueden hacer un gol”, expresó Parra.

El entrenador confirmó a Sánchez por Sanhueza, quien fue expulsado contra el Albo y recibió una fecha de suspensión. El resto del equipo será el mismo.

“Fue una semana linda porque se ganó de visitante. El club se prepara para este domingo, con el predio ordenadito, pintado, lo único que falta es ganar, que es lo que a mí me interesa”, dijo Parra, quien adelantó que podrá contar con Alexis Esparza entre los convocados. Al Guacho le llegó el transfer esta semana y fue habilitado para jugar. “Esperemos tener un buen resultado de local, con nuestra gente y poder seguir generando confianza en los chicos, que son los artífices de esto”, sostuvo el DT.

1 fecha recibió Jorge Sanhueza.

El volante central de La Amistad fue expulsado en el debut del Torneo Federal C y no podrá estar frente a Belgrano de Los Menucos.

