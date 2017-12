El capitán del básquet albinegro está de regreso

Cipolletti cerró el 2017 con su capitán en cancha. Sebastián Farías sumó minutos en la derrota frente a Pérfora, volviendo de una lesión que lo marginó prácticamente de toda la primera parte del Torneo Federal de básquet. “Parecía que no jugaba hace un año. Todavía no me siento con mucha confianza para hacer algunas cosas, pero pude jugar sin dolor y realmente me olvidé del tobillo”, contó el escolta.