“Vamos a tomar una serie de medidas concurrentes con otros organismos. En lo referente a dólar ahorro, una retención a cuenta del Impuesto a las Ganancias del orden del 35% para las compras de dólar ahorro y pagos con tarjetas de crédito al exterior. Vamos a, por un lado, establecer claramente cuáles son las condiciones para la apertura de cuentas bancarias en dólares. Hasta ahora los bancos aplicaban un criterio de debida diligencia simplificada que tiene sentido para cuentas en pesos pero no en dólares. Van a tener que hacer una evaluación de los ingresos para que la persona que abre una cuenta demuestre que tiene ingresos propios para poder hacer ahorros en moneda extranjera”, relató Pesce.

En tanto, continuó explicando como operará la moneda, cuando se aplique un pago con tarjeta de crédito. “Los pagos que se hagan con tarjeta de crédito en el exterior van a ser a cuenta de la posibilidad de comprar dólar ahorro. No hay límite para tarjetas, pero esos valores van a ser a cuenta de las futuras compras que puedan hacer por dólar ahorro. Si tiene un crédito de USD 1000 con la tarjeta, por ejemplo, por cinco meses no va a poder acceder al mercado de cambios”, sentenció.

Por otro lado, comentó que la Comisión Nacional de Valores “establecerá mecanismos de transparencia que van a buscar que esas operaciones se realicen a través de mercados institucionales locales y agentes autorizados. Va a prohibir que los no residentes puedan liquidar títulos contra moneda extranjera en los mercados institucionalizados”..

Además, para limitar las compras de dólar ahorro, “en el caso de que haya múltiples titulares va a regir el límite de USD 200 para la cuenta y no para cada persona".

El funcionario también anunció una “limitación para aquellos que adquieran títulos over the counter en el exterior, para que no puedan liquidarlos en pesos en el mercado local. Concurrentemente la CNV va a establecer un parking de 15 días para la transferencia de títulos valores adquiridos con pesos”.

“También eliminar el parking para la adquisición de títulos en el mercado local. Esto va a permitir a aquellas personas que tengan dólares poder compra títulos y venderlos contra pesos sin esperar 5 días. Esto va a facilitar el acceso de los residentes a la compra de títulos con moneda extranjera y su eventual venta contra pesos en el mercado. La compra con pesos mantiene el parking de 5 días, también para la transferencia al exterior”, añadió.

Por último, señaló que la CNV “va a prohibir que las sociedades de Bolsa puedan realizar operaciones fuera de los mercados institucionalizados dentro del país. Para que las operaciones con títulos contra dólares sean transparentes y queden registradas en el mercado local”.

“Esperamos que esto reduzca la brecha en estas cotizaciones. En el blue, que es ilegal y donde acuden toda clase de delincuentes, no sabemos qué puede pasar”, cerró.

Trabas al pago de deuda de empresas

“Del 2015 al 2019 creció no sólo la deuda del sector público, sino también la externa privada financiera. Unos 20.000 millones, un crecimiento del 84%. Nuestro mercado presenta 13 meses consecutivos de cancelación neta y vencimientos de 3.300 millones de dólares en los próximos 6 meses. Les vamos a pedir a las empresas que tengan vencimientos de más de USD 1 millón mensuales que presenten un programa de reestructuración de esa deuda”, añadió.

“Estamos planteando que se refinancie el 60% de los vencimientos a 2 años de vida promedio. No postergaciones en el pago de intereses. La intención es que las empresas nos presenten un plan de reestructuración, ver si estas presentaciones mejoran el perfil de los vencimientos de la deuda financiera privada. En esto hemos encontrado de una virtud una dificultad: la baja de tasa ha permitido que muchas empresas tomen deuda en pesos para cancelar deuda en dólares, eso nos está trayendo dificultades en el mercado cambiario”, agregó.

Nuevas medidas

-Los gastos en moneda extranjera con tarjetas de crédito ahora ocupan el cupo de los USD 200 mensuales.

-Dolar ahorro la AFIP establecerá una retención del 35% de impuesto a las Ganancias para la compra de dolar ahorro y pago con tarjeta de crédito al exterior.

-Las cuentas bancarias en dólares sólo podrán abrirse a quien acredite ingreso de fondos.

-La CNV sube el parking a 15 días para la transferencia de títulos valores adquiridos con pesos.

-BCRA elimina el parking para la compra de títulos con moneda extranjera en el mercado local.