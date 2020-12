Dos de los hijos de Diego se niegan a un ADN con supuestos herederos

Según reveló el chimentero, dos de los cinco actuales herederos se negaron a hacer esto. Los hijos son cinco, reconocidos. Pero hay dos dando vueltas: Magalí y Santiago. De ese tema se habló y no hay unanimidad con respecto a entregar de parte voluntaria muestra de ADN para hacer el cotejo. ¿Quién habrá dicho que no? Porque no te pueden obligar. Pero se habló del tema. 'Muchachos somos 5, pero podemos ser 7 y cambia todo el panorama. ¿Qué hacemos? ¿Vamos voluntariamente y nos sacamos esto de encima rápido o no?'", arrancó el periodista, poniendo en contexto la situación y aclarando que esta charla se llevó a cabo en la informalidad (probablemente en un grupo de WhatsApp, teniendo en cuenta que Junior está en Italia).

En este sentido, Rial aclaró que los hijos del Diez no están obligados a hacerse esa prueba, y agregó que pese a que hay muestras de ADN del ex futbolista para hacerle frente a este tipo de demandas, el proceso se tiene que solicitar por vía judicial, y el mismo no es para nada fácil. Por esto, hace el examen de común acuerdo sería la opción más sencilla para que los jóvenes puedan saber si son o no hijos de Diego.

Atento a sus palabras, Adrián Pallares apuntó: "El primero que dijo 'no' fue Diego, hace unos años con Lara, y lo de Magalí es más reciente, a mediados del año pasado". Allí Débora D'amato señaló que el ex DT hizo lo mismo con Junior y Jana.

Retomando el relato, Rial les preguntó a sus panelistas: "¿Quién creen que dijo que no?". "Dalma", coincidieron Rodrigo Lussich y Paula Varela, mientras que Pallares añadió: "Supongo que los dos hijos que lucharon contra esto, Jana y Diego Junior, no habrán dicho que no. Habrá sido alguno del otro grupo".

Sin embargo, ninguno de ellos estaría en lo cierto. "¿Saben quiénes dijeron que 'no'? Diego Junior y Jana. No quiero adjetivar ni nada. Están todos a flor de piel, pero me sorprendió que haya venido de ese lado, en una charla informal", cerró el chimentero.

Rápido de reflejos, Lussich retrucó: "¿Nos consta que Dalma y Gianinna hayan dicho que sí?". Y Jorge Rial sostuvo lo dicho: "Sí, los que dijeron que no fueron ellos. Esto a todos nos llama la atención, porque las que parecían más férreas eran Dalma y Gianinna. Pero parece que por ahora los que dijeron que no son ellos. Por ahí cambian... No quiero adjetivar porque no estoy en la piel de ellos. Pero los que dijeron que no en una charla informal fueron ellos dos".

Respecto a los tres supuestos hijos cubanos, el periodista comentó que aún no aparecen en escena porque su causa no está judicializada, al menos en Argentina.